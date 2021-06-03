"Слуги народа" хотят увеличить пенсионный возраст в Украине

Законопроект также предусматривает уменьшение на шесть месяцев минимального пенсионного возраста для женщин за каждого рожденного ребенка.

На сайте ВРУ опубликовали текст законопроекта №5566, который должен увеличить пенсионный возраст в Украине. Его инициатором стала группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", среди которых — Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова и Ольга Василевская-Смаглюк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Текст документа предусматривает, что в Украине начиная с 1 января 2023 года пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться на один месяц. Таким образом к 2035 году украинцы смогут выходить на пенсию не в 60 лет, а в 61.

Также законопроект предлагает предоставить женщинам, родившим ребенка и воспитавшим его до шестилетнего возраста, право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев. Это снижение будет применяться за каждого ребенка, но суммарно оно не может быть больше трех лет.

Согласно тексту объяснительной записки, целью законопроекта является "возобновление демографического развития Украины" и "усиление социальной защищенности матерей".

На текущий момент законопроект предоставили для ознакомления профильному Комитету ВРУ.

Отметим, с 1 апреля 2021 года вступило в Украине минимальный пенсионный возраст женщин увеличился до 60 лет, сравнявшись с мужским.

Ранее Фокус разбирался что изменится для украинцев, если в стране введут накопительную пенсионную систему.

Также Фокус рассказывал как можно самостоятельно накопить на пенсию и обеспечить себе достойную старость в Украине.