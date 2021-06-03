"Слуги народу" хочуть збільшити пенсійний вік в Україні

Законопроект також передбачає зменшення на шість місяців мінімального пенсійного віку для жінок за кожну народжену дитину.

На сайті ВРУ опублікували текст законопроекту №5566, який повинен збільшити пенсійний вік в Україні. Його ініціатором стала група народних депутатів з фракції "Слуга народу", серед яких — Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Галина Третьякова і Ольга Василевська-Смаглюк.

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Текст документа передбачає, що в Україні починаючи з 1 січня 2023 року пенсійний вік буде щорічно збільшуватися на один місяць. Таким чином до 2035 року українці зможуть виходити на пенсію не в 60 років, а в 61.

Також законопроект пропонує надати жінкам, які народили дитину і виховали її до шестирічного віку, право на зменшення пенсійного віку на шість місяців. Це зниження буде застосовуватися за кожну дитину, але сумарно воно не може бути понад три роки.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою законопроекту є "відновлення демографічного розвитку України" і "посилення соціальної захищеності матерів".

На поточний момент законопроект надали для ознайомлення профільному Комітету ВРУ.

Зазначимо, з 1 квітня 2021 року в Україні мінімальний пенсійний вік жінок збільшився до 60 років, зрівнявшись з чоловічим.

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