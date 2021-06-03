Законопроект об олигархах направлен исключительно против Порошенко, - партия "ЕС"

С точки зрения Зеленского, как утверждают в партии, экс-президент в списке олигархов номер один, поэтому от него нужно избавиться любым способом.

В партии "Европейская солидарность" считают, что президентский законопроект об олигархах направлен исключительно против Порошенко, и никаким образом не ограничивает "настоящих олигархов". Об этом заявили в пресс-службе "ЕС" для "Украинской правды".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Евросолидарность" считает, что с точки зрения президента Зеленского, Порошенко в списке олигархов номер один, поэтому он пытается избавиться от экс-президента любым способом.

"Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где во внесудебный способ будут назначаться правильные или неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять добропорядочность или недобропорядочность СМИ, что будет означать как следствие захват властью независимых СМИ только потому, что их редакционная политика не нравится Зеленскому", — заявили в партии.

Петр Порошенко, как утверждают партийцы, достиг определенных вершин в бизнесе без приватизации, льгот из бюджета или доступа к природным ресурсам. В то же время в "ЕС" признают, что государство должно уменьшать влияние крупного бизнеса на политические решения в стране, но не через "популистические законы", а "благодаря системным изменениям в антимонопольном и антикоррупционном законодательств".

Напомним, на сайте Рады опубликован текст законопроекта об олигархах, в котором приведен целый ряд критериев для попадания под термин "олигарх". Олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский в колонке для Фокуса, деолигархизация направлена не на уничтожение большого бизнеса, а на избавление от олигархической системы.