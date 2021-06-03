Законопроект про олігархів спрямований винятково проти Порошенка, — партія "ЄС"

З точки зору Зеленського, як стверджують у партії, експрезидент у списку олігархів номер один, тому від нього потрібно позбутися будь-яким способом.

У партії "Європейська солідарність" вважають, що президентський законопроект про олігархів спрямований винятково проти Порошенка, і ніяким чином не обмежує "справжніх олігархів". Про це заявили в пресслужбі "ЄС" для "Української правди".

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"Євросолідарність" вважає, що з точки зору президента Зеленського, Порошенко в списку олігархів номер один, тому він намагається позбутися від експрезидента будь-яким способом.

"Цей законопроект має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленському позаконституційних диктаторських повноважень, де в позасудовий спосіб будуть призначатися правильні чи неправильні політики, а контрольований Зеленським регулятор без суду буде визначати доброчесних або недоброчесних ЗМІ, що буде означати захоплення владою незалежних ЗМІ тільки тому, що їхня редакційна політика не подобається Зеленському", — заявили в партії.

Петро Порошенко, як стверджують партійці, досяг певних вершин у бізнесі без приватизації, пільг з бюджету або доступу до природних ресурсів. У той же час в "ЄС" визнають, що держава повинна зменшувати вплив великого бізнесу на політичні рішення в країні, але не через "популістичні закони", а "завдяки системним змінам в антимонопольному й антикорупційному законодавствах".

Нагадаємо, на сайті Ради опублікований текст законопроекту про олігархів, у якому наведено цілий ряд критеріїв для потрапляння під термін "олігарх". Олігархом є людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

Як стверджує президент України Володимир Зеленський у колонці для Фокуса , деолігархізація спрямована не на знищення великого бізнесу, а на позбавлення від олігархічної системи.