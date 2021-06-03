Зеленский ветирует принятый закон о недостоверной декларации чиновников, - ОП

Одна из правок, как сообщил президент, разрешает родственникам не указывать владение движимым и недвижимым имуществом и ставит под угрозу безвиз с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законопроект, за который проголосовали народные депутаты о недостоверном декларировании доходов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Законопроект №4651 сегодня, 3 июня, был поддержан нардепами, но он содержит в себе изменения касательно декларации активов членов семьи декларанта. Одна из правок к законопроекту позволяет не указывать в декларации движимое и недвижимое имущество, которым владеют или используют родственники. За это они не несут никакой ответственности. Поэтому Зеленский не будет подписывать закон.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", — заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что декларация доходов — это одно из требований ЕС для предоставления безвиза. Поэтому он не может ставить под угрозу одно из достижений Украины на пути к евроинтеграции.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №4561, за него проголосовали 307 парламентариев. Она вводила уголовную ответственность и штрафы за недостоверные данные в декларации.