Зеленський ветує ухвалений закон про недостовірну декларацію чиновників, — ОП

Одна з правок, як повідомив президент, дозволяє родичам не вказувати володіння рухомим і нерухомим майном та ставить під загрозу безвіз із ЄС.

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати законопроект, за який проголосували народні депутати про недостовірне декларування доходів. Про це повідомляє пресслужба президента.

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Законопроект №4651 сьогодні, 3 червня, був підтриманий нардепами, але він містить в собі зміни щодо декларації активів членів сім'ї декларанта. Одна з правок до законопроекту дозволяє не вказувати в декларації рухоме та нерухоме майно, яким володіють або використовують родичі. За це вони не несуть ніякої відповідальності. Тому Зеленський не підписуватиме закон.

"Я не допущу знищення або ослаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливо. Це не те, чого очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми повинні встановити пропорційне і справедливе покарання за правопорушення, пов'язане з декларуванням", — заявив президент.

Глава держави також підкреслив, що декларація доходів — це одна з вимог ЄС для надання безвізу. Тому він не може ставити під загрозу одне з досягнень України на шляху до євроінтеграції.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою і повинна передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні нести відповідальність згідно із законом", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №4561, за нього проголосували 307 парламентаріїв. Він вводив кримінальну відповідальність і штрафи за недостовірні дані в декларації.