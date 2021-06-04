Главу "слуг" в Харьковском облсовете убрали с должности, — СМИ

Источник журналистов заявил, что причиной смещения Егоровой-Луценко с должности является неудовлетворительная работа фракции "Слуга народа" в областном совете.

Татьяну Егорову-Луценко убрали с должности руководителя фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете. За соответствующее решение проголосовали десять депутатов от этой политсилы, "против" были трое, один "воздержался", а еще двое не явились на это заседание. Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

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Источник журналистов заявил, что причиной смещения Егоровой-Луценко с должности является неудовлетворительная работа фракции "Слуга народа" в областном совете.

"За полгода — ни одного выступления фракции "Слуга Народа" в зале, ни одного проекта решения", — заявил собеседник издания.

По его словам, за прошедшее с момента выборов время Егорова-Луценко "настроила против себя всю фракцию".

По информации KHARKIV Today, отставку Егоровой-Луценко поддержал и глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого избрали депутатом от "Слуги народа".

Сообщается, что пока временно исполнять обязанности руководителя фракции "Слуга народа" в облсовете будет Игорь Захарченко. Впрочем, депутаты планируют назначить полноценного главу объединения до сессии, которая запланирована на 10 июня.

Отметим, по результатам местных выборов 2020 года депутатами Харьковского облсовета от партии "Слуга народа" стали 17 человек. Всего в этом органе местного самоуправления 120 депутатов.

Ранее Фокус рассказывал, что представителя "слуг" Артура Товмасяна избрали главой Харьковского облсовета на первой сессии 8 созыва, которая состоялась в декабре прошлого года. Тогда он был единственным выдвинутым на эту должность кандидатом. Его назначение поддержали 74 из 120 депутатов.

Напомним, в марте 2021 года из фракции "Европейская солидарность" в Харьковском облсовете исключили Александра Дорошенко. Причиной такого решения стало то, что депутат во время сессии выступил на русском языке, чем нарушил языковой закон.