Выбор без выбора: в Харькове выбрали нового главу облсовета

На пост главы облсовета был единственный кандидат, который выдвинула партия "Слуга народа"

В Харькове прошло первое заседание новоизбранных депутатов облсовета VIII созыва, на котором главой совета выбрали единственного кандидата Артура Товмасяна.

На пост главы облсовета был единственный кандидат, который выдвинула партия "Слуга народа", сообщает корреспондент Интерфакс-Украина.

[ + – ] Артур Товмасян - второй справа

Выступая перед депутатами, он назвал свои главные приоритеты в работе: медицина, борьба с пандемией коронавируса, социальная защита для пострадавших от пандемии, защита аграриев от рейдерства, решение проблем ЖКХ и экология.

"Я первым подаю руку каждому депутату. Мы обязаны сделать то, что обещали своим избирателям", — заявил Товмасян, призывая все фракции к сотрудничеству.

За его назначение проголосовало 73 депутата, 15 проголосовали против., 2 бюллетеня признали недействительными. Фракция «Европейская солидарность» не голосовала. Таким образом Харьковский облсовет получил самого молодого главу, Товмасяну 39 лет.

Согласно декларации, у Артура Товмасяна имеется несколько земельных участков в Мариуполе суммарной площадью 64 912 м2, небольшая (42 м2) квартира в Харькове, автомобиль Toyota Camry 2014 года и 200000 грн наличными.

Днями ранее была информация, что кандидата на главу облсовета должен был выдвинуть блок Кернеса Сергея Чернова, который возглавлял облсовет предыдущего созыва.

Также сообщалось, что городской совет Харькова принял решение повысить зарплату меру Геннадию Кернесу за выслугу лет. На первом заседании горсовет официально назначили Кернеса мэром города без дачи присяги.