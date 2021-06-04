Главу "слуг" у Харківській облраді прибрали з посади: Арахамія благав не робити цього, — ЗМІ

За інформацією журналістів, керівник "Слуги народу" у ВРУ погрожував харківським депутатам кримінальними справами, якщо ті підтримають відставку Єгорової-Луценко.

Тетяну Єгорову-Луценко прибрали з посади керівника фракції "Слуга народу" в Харківській обласній раді. За відповідне рішення проголосували десять депутатів від цієї політсили, "проти" були троє, один "утримався", а ще двоє не з'явилися на це засідання. Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

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Джерело журналістів заявило, що причиною звільнення Єгорової-Луценко з посади є незадовільна робота фракції "Слуга народу" в обласній раді.

"За півроку — жодного виступу фракції "Слуга Народу" в залі, жодного проекту рішення", — заявив співрозмовник видання.

За його словами, за минулий з моменту виборів час Єгорова-Луценко "налаштувала проти себе всю фракцію".

"Плюс загравання Вадима Слюсарева з Михайлом Добкіним напередодні старту передвиборної кампанії", — розповіло джерело.

За інформацією KHARKIV Today, відставку Єгорової-Луценко підтримав і глава Харківської облради Артур Товмасян, якого обрали депутатом від "Слуги народу".

Також, повідомляє видання, до цього засідання підключалися глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і лідер однойменної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія. За інформацією видання, вони намагалися відмовити харківських депутатів від усунення з посади Єгорової-Луценко, а Арахамія нібито погрожував їм кримінальними справами.

"Це було низько. Погрожували, просили, благали, намагалися навіть організувати фальсифікацію документів", — розповів журналістам один із депутатів фракції "Слуга народу" в Харківській облраді.

Повідомляється, що поки тимчасово виконувати обов'язки керівника фракції "Слуга народу" в облраді буде Ігор Захарченко. Втім, депутати планують призначити повноцінного главу об'єднання до сесії, яка запланована на 10 червня.

Зазначимо, за результатами місцевих виборів 2020 року депутатами Харківської облради від партії "Слуга народу" стали 17 осіб. Всього в цьому органі місцевого самоврядування 120 депутатів.

Раніше Фокус розповідав, що представника "слуг" Артура Товмасяна обрали головою Харківської облради на першій сесії 8 скликання, яка відбулася в грудні минулого року. Тоді він був єдиним висунутим на цю посаду кандидатом. Його призначення підтримали 74 зі 120 депутатів.

Нагадаємо, в березні 2021 року з фракції "Європейська солідарність" в Харківській облраді виключили Олександра Дорошенка. Причиною такого рішення стало те, що депутат під час сесії виступив російською мовою, чим порушив мовний закон.