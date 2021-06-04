Порошенко прибыл в СБУ на допрос по делу о госизмене Медведчука

Экс-президент Петр Порошенко дает показания после того, как допрос несколько раз переносили. Генпрокуратура даже пригрозила привести его насильно.

В пятницу, 4 июня, народный депутат Петр Порошенко прибыл на допрос в управление Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства "УНИАН".

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Лидер партии "Европейская солидарность" вошел в здание со стороны Ирининской улицы в Киеве. Адвокат парламентария Илья Новиков заявил журналистам, что сторонники Петра Порошенко пока не будут комментировать ситуацию.

СБУ решила допросить бывшего президента Украины в рамках дела против нардепов Виктора Медведчука и Тарас Козака, Порошенко проходит по нему в качестве свидетеля. Известно, что 27 мая лидер "ЕС" не явился на допрос, а 31 мая мероприятие перенесли по просьбе его адвокатов.

Следствие считает показания экс-президента необходимыми для всестороннего расследования о государственной измене представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь". Накануне Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала "1+1" заявила, что Петра Порошенко могут насильно доставить на допрос по требованию следователя.

Ранее стало известно, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении. Нардепам из "ОПЗЖ" инкриминируют государственную измену, а также разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По словам генпрокурора Венедиктовой, Украина потеряла запасы, которые оценивают в 2 триллиона гривен.

Нардеп от "ЕС" Владимир Арьев заявил, что дело против Виктора Медведчука открыли во время президентства Петра Порошенко. По его словам, материалы начали собирать еще в феврале 2019 года, однако только сейчас руководство Генпрокуратуры дало им ход.

Писали также, что СБУ обнародовала переговоры Виктора Медведчука с чиновником из РФ — главой администрации президента Дмитрием Козаком. Как заявили правоохранители, экспертиза подтвердила аутентичность голоса украинского нардепа.