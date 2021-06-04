Порошенко прибув в СБУ на допит у справі про держзраду Медведчука

Експрезидент Петро Порошенко дає свідчення після того, як допит кілька разів переносили. Генпрокуратура навіть пригрозила привести його насильно.

У п'ятницю, 4 червня, народний депутат Петро Порошенко прибув на допит в управління Служби безпеки України в Києві. Про це повідомляє кореспондент інформаційного агентства "УНІАН".

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Лідер партії "Європейська солідарність" увійшов у будівлю з боку Іринінської вулиці в Києві. Адвокат парламентарія Ілля Новіков заявив журналістам, що прихильники Петра Порошенка поки не будуть коментувати ситуацію.

СБУ вирішила допитати колишнього президента України в рамках справи проти нардепів Віктора Медведчука й Тараса Козака, Порошенко проходить в ній як свідок. Відомо, що 27 травня лідер "ЄС" не з'явився на допит, а 31 травня захід перенесли на прохання його адвокатів.

Слідство вважає свідчення експрезидента необхідними для всебічного розслідування про державну зраду представників "Опозиційної платформи — За життя". Напередодні Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу "1+1" заявила, що Петра Порошенка можуть насильно доставити на допит на вимогу слідчого.

Раніше стало відомо, що Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку повідомили про підозру. Нардепам з "ОПЗЖ" інкримінують державну зраду, а також розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За словами генпрокурорки Венедіктової, Україна втратила запаси, які оцінюють в 2 трильйони гривень.

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що справу проти Віктора Медведчука відкрили під час президентства Петра Порошенка. За його словами, матеріали почали збирати ще в лютому 2019 року, проте тільки зараз керівництво Генпрокуратури дало їм хід.

Писали також, що СБУ оприлюднила переговори Віктора Медведчука з чиновником з РФ — главою адміністрації президента Дмитром Козаком. Як заявили правоохоронці, експертиза підтвердила автентичність голосу українського нардепа.