"Днепропетровщина активно развивается", - Зеленский подвел итоги поездки областью (фото)

В регионе планируют построить в 2021 году в два раза больше дорог, чем в прошлом, а также спорткомплекс, стадион и два бассейна.

Президент Украины Владимир Зеленский подбил итоги поездки в Кривой Рог и Днепр. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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По словам президента, рейс, на котором он прилетел из Киева станет еженедельным. А благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать до 400 человек в час.

В этом году, утверждает Зеленский, в Днепропетровской области планируют построить 387 км дорог, что в два раза больше, чем годом ранее. Чтобы обезопасить дороги от разрушения, нужно максимально увеличить количество систем мониторинга состояния дорог и условий движения.

Фото: Facebook / Владимир Зеленский

"Особенно отмечу развитие трассы М-04 Знаменка — Луганск — Изварино. Она должна объединиться с дорогой М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка и создать новый маршрут М-30 Стрый — Изварино, который "сошьет" восток и запад Украины. Уверен, это даст новый толчок экономическому развитию регионов и увеличит поток туристов в обе стороны, ведь путешествовать на такое расстояние идеальной дорогой — одно удовольствие", — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что в области активно улучшают спортивную инфраструктуру, там сейчас строят спортивный комплекс, стадион и два бассейна. А после завершения децентрализации, считает украинский президент, область еще получит еще больше ресурсов и с Днепропетровской области будут брать пример другие регионы Украины.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Кривой Рог на рейсовом самолете вчера, 8 июня. Зеленский также поделился впечатлениями о поездке в Кривой Рог.