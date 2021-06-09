"Дніпропетровщина активно розвивається", — Зеленський підбив підсумки поїздки областю (фото)

У регіоні планують побудувати у 2021 році у два рази більше доріг, ніж у минулому, а також спорткомплекс, стадіон і два басейни.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до Кривого Рогу і Дніпра. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

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За словами президента, рейс, на якому він прилетів з Києва, стане щотижневим. А завдяки реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорт зможе приймати до 400 осіб на годину.

У цьому році, стверджує Зеленський, у Дніпропетровській області планують побудувати 387 км доріг, що у два рази більше, ніж роком раніше. Щоб убезпечити дороги від руйнування, потрібно максимально збільшити кількість систем моніторингу стану доріг і умов руху.

Фото: Facebook / Володимир Зеленський

"Особливо відзначу розвиток траси М-04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине. Вона повинна об'єднатися з дорогою М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка і створити новий маршрут М-30 Стрий — Ізварине, який "зшиє" схід і захід України. Упевнений, що це дасть новий поштовх економічному розвитку регіонів і збільшить потік туристів в обидва боки, адже подорожувати на таку відстань ідеальною дорогою — одне задоволення", — заявив Зеленський.

Президент також додав, що в області активно покращують спортивну інфраструктуру, там наразі будують спортивний комплекс, стадіон і два басейни. А після завершення децентралізації, вважає український президент, область отримає ще більше ресурсів і з Дніпропетровської області будуть брати приклад інші регіони України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прилетів до Кривого Рогу на рейсовому літаку вчора, 8 червня. Зеленський також поділився враженнями про поїздку до Кривого Рогу.