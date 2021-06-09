"Тяжелые, но конструктивные", - Кулеба провел переговоры по "Северному потоку-2" в Германии

"Германия — это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", — заявил министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пребывает в Германии с визитом, где он ведет переговоры с чиновниками о строительстве "Северного потока-2" и ряде других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Темой переговоров с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер, двумя ключевыми темами которых стали угрозы "Северного потока-2" и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

Один из ключевых моментов — противостояние угрозам со стороны России, а также признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

"В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандского формата. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласован, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия — это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", — заявил Кулеба.

"Северный поток-2", как утверждает глава МИД, подрывает не только энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

Напомним, по словам Путина, прокладка труб первой нитки "Северного потока-2" завершена. Из-за чего Арсен Аваков заявляет, что могут быть провокации в Украине.

Ранее Зеленский заявил, что "Северный поток-2" ничем не отличается от аннексии Крыма.