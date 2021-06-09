"Важкі, але конструктивні", — Кулеба провів переговори щодо "Північного потоку-2" в Німеччині

"Німеччина — це друг, який дуже допоміг Україні і з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", — заявив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Німеччині з візитом, де він веде переговори з чиновниками про будівництво "Північного потоку-2" і ряд інших питань. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Темою переговорів із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекер, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" і подальше функціонування Нормандського формату.

Один з ключових моментів — протистояння загрозам з боку Росії, а також визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

"У перший день візиту в Берлін я провів важкі переговори щодо Північного потоку-2 і Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не узгоджено, поки все не узгоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина — це друг, який дуже допоміг Україні і з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", — заявив Кулеба.

"Північний потік-2", як стверджує голова МЗС, підриває не тільки енергетичну безпеку України та Європи, а й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску.

Нагадаємо, за словами Путіна, прокладення труб першої нитки "Північного потоку-2" завершено. Через що Арсен Аваков заявляє, що можуть бути провокації в Україні.

Раніше Зеленський заявив, що "Північний потік-2" нічим не відрізняється від анексії Криму.