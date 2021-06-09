"И то без зарплаты": в "Центре противодействия дезинформации" работает лишь один человек

По словам руководительницы Центра, на текущий момент ее офисом является крошечный кабинет в здании СНБО.

Единственным сотрудником "Центра противодействия дезинформации" при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), который презентовали более двух месяцев назад, 6 апреля, является его руководитель Полина Лысенко. Об этом заявила сама Лысенко в комментарии УП.

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"Я — единственная сотрудница Центра", — заявила руководительница нового ведомства.

Также, по ее словам, с момента ее назначения — 2 апреля — она не получала зарплаты.

Согласно подсчетам Лысенко, для выплаты заработных плат половине запланированного штата ведомства — 26 людям — в течение года необходимо найти 11-12 миллионов гривен. Месячная заработная плата сотрудника Центра будет составлять около 60 тысяч гривен. Средства для обеспечения работы нового ведомства, по словам Лысенко, должны выделить в Минфине.

Руководительница Центра рассказала, что на текущий момент ее офис — это крошечный кабинет в здании СНБО. Также она работает в ситуационной комнате в Офисе президента, куда новое ведомство вскоре может перебраться.

"Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" же при Министерстве культуры, который презентовали 31 марта, возглавляет Любовь Цыбульская. Она рассказала, что кроме нее в ведомстве работает еще четыре человека. Его бюджет должен был составлять около 10 миллионов в год, однако на него деньги Минфин также еще не выделил. Встречи сотрудники этого Центра проводят в Минкульте.

Напомним, Лысенко во время пресс-брифинга 6 апреля заявляла, что их центр не будет "Министерством пропаганды". Планировалось, что задачей нового ведомства будет отслеживание информации, которая может навредить нацбезопасности Украины.

С идеей создать "Центр противодействия дезинформации" выступил президент Владимир Зеленский. Он рассчитывал, что это ведомство может стать международным хабом по сбору и анализу информации для обеспечения безопасности Украины и ее партнеров.