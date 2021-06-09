"Оправдывали агрессию РФ": Кабмин просит СНБО ввести новые санкции

Юридические и физические лица, против которых хотят ввести ограничения, зарегистрированы в восьми странах. Санкции предлагается ввести на три года.

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении шести физических и 10 юридических лиц, которые якобы причастны к распространению продукции и контента, в котором оправдывается российская агрессия против Украины. Об этом в среду, 9 июня, сообщает сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Эти юридические и физические лица зарегистрированы в восьми странах. Санкции предлагается ввести на три года, они будут предусматривать следующее:

блокировка использования имуществом на территории Украины;

невозможность транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории государства;

запрет на вывод капиталов из страны;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение предоставления этим лицам телекоммуникационных услуг;

блокировка возможности использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

невозможность передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использования соответствующих интернет-ресурсов на территории страны.

Как утверждают в ведомстве, решение направлено на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Никаких конкретных имен или названий компаний в правительстве не называют.

Напомним, последнее заседание СНБО в Украине состоялось в пятницу, 4 июня. По его итогам секретарь Совбеза Александр Данилов заявил о том, что в стране больше нет "воров в законе". Что касается "криминальных авторитетов", то их из 111 осталось лишь 43.

В мае стало известно о том, что президент Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов. В СНБО к ним "уверенно относят 13 персон".

Зеленский уже называл заседания СНБО "украинской версией черной пятницы", поскольку большинство из них проходят именно в этот день недели.