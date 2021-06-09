"Виправдали агресію РФ": Кабмін просить РНБО ввести нові санкції

Юридичні та фізичні особи, проти яких хочуть ввести обмеження, зареєстровані у восьми країнах. Санкції пропонується ввести на три роки.

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки й оборони (РНБО) ввести санкції проти шести фізичних та 10 юридичних осіб, які нібито причетні до поширення продукції і контенту, в якому виправдовується російська агресія проти України. Про це в середу, 9 червня, повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Ці юридичні та фізичні особи зареєстровані у восьми країнах. Санкції пропонується ввести на три роки, вони передбачатимуть:

блокування користування майном на території України;

неможливість транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території держави;

заборону на виведення капіталів із країни;

зупинення здійснення економічних і фінансових зобов'язань;

припинення надання цим особам телекомунікаційних послуг;

блокування можливості використання телекомунікаційних мереж загального користування;

неможливість передавання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території країни.

Як стверджують у відомстві, рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України. Ніяких конкретних імен або назв компаній в уряді не називають.

Нагадаємо, останнє засідання РНБО в Україні відбулося в п'ятницю, 4 червня. За його підсумками секретар Радбезу Олександр Данілов заявив про те, що в країні більше немає "злодіїв у законі". Що стосується "кримінальних авторитетів", то їх зі 111 залишилося лише 43.

У травні стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський доручив РНБО, Антимонопольному комітету й Офісу президента розробити закон про олігархів. В РНБО до них "впевнено зараховують 13 персон".

Зеленський вже називав засідання РНБО "українською версією чорної п'ятниці", оскільки більшість з них проходять саме в цей день тижня.