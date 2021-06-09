"Спокойствие и уверенность": Зеленский побывал на Донбассе и похвалил бойцов ВСУ (фото)

Глава государства заявил, что решил узнать о ситуации в районе проведения ООС "из первых уст".

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую области посетил передовые позиции на линии разграничения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом в среду, 9 июня сообщил сам глава государства в своем микроблоге в Twitter.

По словам президента, побывав на передовой, он узнал о ситуации в этом районе "из первых уст", а сам рассказал бойцам ВСУ, какие шаги предпринимает государство для установления мира на Донбассе.

"Вновь на Донбассе, вновь – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность", – пишет Зеленский.

[ + – ] Зеленский на Донбассе [ + – ] Зеленский в зоне ООС [ + – ] Зеленский в Донецкой области [ + – ] Владимир Зеленский

По мнению главы государства, оборона Украины держится именно на таких патриотах, которых он посетил в районе проведения ООС.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский побывал на передовых позициях на линии разграничения, причем не сам, а вместе с послами западных стран – партнеров Украины.

В апреле Зеленский во время посещения позиций украинских военных на Донбассе вручил награды и ценные подарки бойцам.

Отправился на передовую глава государства из-за обострения ситуации на Донбассе.