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"Спокойствие и уверенность": Зеленский побывал на Донбассе и похвалил бойцов ВСУ (фото)

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Фото: president.gov.ua | Владимир Зеленский

Глава государства заявил, что решил узнать о ситуации в районе проведения ООС "из первых уст".

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую области посетил передовые позиции на линии разграничения.

Об этом в среду, 9 июня сообщил сам глава государства в своем микроблоге в Twitter.

По словам президента, побывав на передовой, он узнал о ситуации в этом районе "из первых уст", а сам рассказал бойцам ВСУ, какие шаги предпринимает государство для установления мира на Донбассе.

"Вновь на Донбассе, вновь – на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность", – пишет Зеленский.

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По мнению главы государства, оборона Украины держится именно на таких патриотах, которых он посетил в районе проведения ООС.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский побывал на передовых позициях на линии разграничения, причем не сам, а вместе с послами западных стран – партнеров Украины.

В апреле Зеленский во время посещения позиций украинских военных на Донбассе вручил награды и ценные подарки бойцам.

Отправился на передовую глава государства из-за обострения ситуации на Донбассе.