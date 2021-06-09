"Спокій і впевненість": Зеленський побував на Донбасі та похвалив бійців ЗСУ (фото)

Глава держави заявив, що вирішив дізнатися про ситуацію в районі проведення ООС "із перших вуст".

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку області відвідав передові позиції на лінії розмежування.

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Про це в середу, 9 червня повідомив сам глава держави у своєму мікроблозі в Twitter.

За словами президента, побувавши на передовій, він дізнався про ситуацію в цьому районі "з перших вуст", а сам розповів бійцям ВСУ, які кроки робить держава для встановлення миру на Донбасі.

"Знову на Донбасі, знову — на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту та розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу в наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість", — пише Зеленський.

[ + – ] Зеленський на Донбасі [ + – ] Зеленський в зоні ООС [ + – ] Зеленський в Донецькій області [ + – ] Володимир Зеленський

На думку глави держави, оборона України тримається саме на таких патріотах, яких він відвідав у районі проведення ООС.

Нагадаємо, в лютому Володимир Зеленський побував на передових позиціях на лінії розмежування, причому не сам, а разом із послами західних країн — партнерів України.

У квітні Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі вручив нагороди та цінні подарунки бійцям.

Відправився на передову глава держави через загострення ситуації на Донбасі.