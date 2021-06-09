ЦИК зарегистрировал Василия Вирастюка народным депутатом

По данным журналистов, в ЦИК поступило заявление с документами, необходимыми для регистрации в качестве парламентария.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве народного депутата Украины Василия Вирастюка, который выдвигался на округе №87 (Ивано-Франковская область).

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Об этом сообщает Суспільне.

По словам члена ЦИК Андрея Гевко, в понедельник, 7 июня, в Центризбирком пришло заявление от Василия Вирастюка с документами, которые нужны для регистрации его в качестве народного депутата Украины.

Так, членам ЦИК, на основании действующего законодательства и протокола Центризбиркома о результатах промежуточных выборов в Раду в округе №87, предложили зарегистрировать Василия Вирастюка в качестве нардепа, и выдать ему парламентарию временное удостоверение.

"Согласно статье 78 Конституции Украины, положений избирательного кодекса Украины, а также статье 101 Закона Украины о выборах народных депутатов, на основании протокола ЦИК о результатах выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе 87 от 19 мая 2021, а также, руководствуясь законом о ЦИК, предлагается зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе 87. Второе — выдать зарегистрированному нардепу временное удостоверение. Третье — копию этого постановления прислать Верховной Раде Украины и четвертое — обнародовать это постановление на официальном сайте ", — заявил Андрей Гевко в комментарии журналистам.

Андрей Гевко также добавил, что это решение поддержали 16 членов Центризбиркома, присутствовавших на заседании комиссии.

Ранее Фокус сообщал, что ЦИК повторно признала Вирастюка избранным нардепом. В новой версии протокола сказано, что кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк опередил своего оппонента Александра Шевченко почти на тысячу голосов.

Также Фокус рассказывал, что большая палата Верховного суда удовлетворила апелляции Вирастюка и ЦИК. Своим решением было подтверждено правомерность действий и решений ЦИК о результатах довыборов по 87 округу Ивано-Франковской области, и, таким образом, Василий Вирастюк был признан победителем промежуточных выборов на округе №87.