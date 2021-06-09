ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом

За даними журналістів, в ЦВК надійшла заява з документами, необхідними для реєстрації парламентарія.

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Василя Вірастюка, який висувався на окрузі №87 (Івано-Франківська область).

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Про це повідомляє Суспільне.

За словами члена ЦВК Андрія Гевко, в понеділок, 7 червня, в Центрвиборчком надійшла заява від Василя Вірастюка з документами, які потрібні для реєстрації його як народного депутата України.

Так, членам ЦВК, на підставі чинного законодавства та протоколу Центрвиборчкому про результати проміжних виборів у Раду в окрузі №87, запропонували зареєструвати Василя Вірастюка як нардепа, і видати йому тимчасове посвідчення парламентарія.

"Згідно зі статтею 78 Конституції України, положень виборчого кодексу України, а також статті 101 Закону України про вибори народних депутатів, на підставі протоколу ЦВК про результати виборів народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі 87 від 19 травня 2021, а також, керуючись законом про ЦВК, пропонується зареєструвати народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березня 2021 в одномандатному виборчому окрузі 87. Друге — видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення. Третє — копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та четверте — оприлюднити цю постанову на офіційному сайті", — заявив Андрій Гевко в коментарі журналістам.

Андрій Гевко також додав, що це рішення підтримали 16 членів Центрвиборчкому, які були присутні на засіданні комісії.

Раніше Фокус повідомляв, що ЦВК повторно визнала Вірастюка обраним нардепом. У новій версії протоколу сказано, що кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк випередив свого опонента Олександра Шевченка майже на тисячу голосів.

Також Фокус розповідав, що велика палата Верховного суду задовольнила апеляцію Вірастюка та ЦВК. Своїм рішенням була підтверджена правомірність дій і рішень ЦВК про результати довиборів по 87 округу Івано-Франківської області, і, так, Василь Вірастюк був визнаний переможцем проміжних виборів на окрузі №87.