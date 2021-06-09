"Мы, гражданские, не такие смелые", – Зеленский на передовой обрадовался "тишине" (видео)

По словам президента, в последнее время количество обстрелов на Донбассе уменьшилось, а власть сделает все возможное, чтобы так было и дальше.

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 июня во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передний край обороны.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, позиции, на которых побывал глава государства, расположены всего в 700 метрах от противника.

"Впечатления всегда разные, всегда очень позитивные. Мы, гражданские, не такие смелые, не такие герои как люди на передовой", – заявил Зеленский.

По его словам, обстрелов в районе проведения ООС стало гораздо меньше.

"Уменьшение обстрелов мы видим, это отмечают и военные. Они уменьшились в последние 7-10 дней, уменьшились значительно", – отметил президент.

Глава государства пообещал, что государство будет делать всё, чтобы ситуация на Донбассе и далее была такой же спокойной.

"Слава Богу, это гремит гром, а не звучат выстрелы. Не знаю, насколько это будет долго, будем всё для этого делать", – прокомментировал Владимир Зеленский доносящиеся раскаты грома.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что побывав на передовой, он узнал о ситуации "из первых уст", а сам рассказал бойцам ВСУ, какие шаги предпринимает государство для установления мира на Донбассе.

В апреле президент во время посещения позиций украинских военных на Донбассе вручил награды и ценные подарки бойцам.

Отправился на передовую Зеленский из-за обострения ситуации на Донбассе.