"Ми, цивільні, не такі сміливі", — Зеленський на передовій зрадів "тиші" (відео)

За словами президента, останнім часом кількість обстрілів на Донбасі зменшилася, а влада зробить все можливе, щоб так було й надалі.

Президент Володимир Зеленський в середу, 9 червня, під час робочої поїздки в Донецьку область відвідав передній край оборони.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента, позиції, на яких побував голова держави, розташовані всього в 700 метрах від противника.

"Враження завжди різні, завжди дуже позитивні. Ми, цивільні, не такі сміливі, не такі герої як люди на передовій", — заявив Зеленський.

За його словами, обстрілів у районі проведення ООС стало набагато менше.

"Зменшення обстрілів ми бачимо, це зазначають і військові. Вони зменшилися в останні 7-10 днів, зменшилися значно", — зазначив президент.

Глава держави пообіцяв, що держава робитиме все, щоб ситуація на Донбасі й надалі була такою ж спокійною.

"Слава Богу, це гримить грім, а не звучать постріли. Не знаю, наскільки це буде довго, будемо все для цього робити", — прокоментував Володимир Зеленський гуркіт грому.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського

Раніше Володимир Зеленський заявив, що побувавши на передовій, він дізнався про ситуацію "з перших вуст", а сам розповів бійцям ЗСУ, які кроки робить держава для встановлення миру на Донбасі.

У квітні президент під час відвідування позицій українських військових на Донбасі вручив нагороди та цінні подарунки бійцям.

Вирушив на передову Зеленський через загострення ситуації на Донбасі.