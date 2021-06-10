Молдова официально признала COVID-свидетельства Украины, – МИД

Жителей Молдовы вакцинируют российским "Спутником-V", который Украина на данный момент не признает.

Украина договорилась с Молдовой о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавирусной инфекции.

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Как сообщает в четверг, 10 июня пресс-служба Министерства иностранных дел, это должно упростить поездки между государствами для тех граждан, которые завершили вакцинацию.

"Молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", – говорится в сообщении.

По информации МИД, отныне граждане Украины, получившие свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову.

"Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался", – заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Конкретная дата, с которой начнет действовать признание свидетельств, при этом не указывается.

Отметим, что признание свидетельств означает, что Молдова признает прививки всеми вакцинами, сертифицированными для использования в Украине.

Украина также будет признавать прививки вакцинами, используемыми в Молдове, в том числе, и российским препаратом "Спутник V", которым вакцинируют граждан этой страны.

Напомним, Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, признавшей украинские свидетельства о полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе рассказали, могут ли люди, которые получили прививку от коронавируса "Спутник V" въехать в Украину.

В ведомстве перечислили список разрешенных вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ, среди которых российская вакцина не значится.