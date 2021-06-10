Молдова офіційно визнала COVID-свідоцтва України, — МЗС

Жителів Молдови вакцинують російським "Супутником-V", який Україна наразі не визнає.

Україна домовилася з Молдовою про взаємне визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусної інфекції.

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Як повідомляє в четвер, 10 червня пресслужба Міністерства закордонних справ, це повинно спростити поїздки між державами для тих громадян, які завершили вакцинацію.

"Молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнає свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19", — йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, відтепер громадяни України, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати в Молдову.

"Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн збільшувався", — заявив голова відомства Дмитро Кулеба.

Конкретна дата, з якої почне діяти визнання свідоцтв, при цьому не вказується.

Зазначимо, що визнання свідоцтв означає, що Молдова визнає щеплення всіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні.

Україна також визнаватиме щеплення вакцинами, використовуваними в Молдові, у тому числі і російським препаратом "Супутник V", яким вакцинують громадян цієї країни.

Нагадаємо, Угорщина стала першою країною-членом Євросоюзу, що визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

У свою чергу в Державній прикордонній службі розповіли, чи можуть люди, які отримали щеплення від коронавірусу "Супутник V" в'їхати в Україну.

У відомстві подали список дозволених вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ, серед яких російської вакцини немає.