Первая из Евросоюза: Венгрия признала украинское COVID-свидетельство

С этим документом полностью вакцинированных туристов из Украины обещают пускать в страну с 11 июня.

Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, признавшей украинские свидетельства о полной вакцинации от коронавирусной инфекции

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Об этом в четверг, 10 июня сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", – написал глава внешнеполитического ведомства.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Кулебы

Ранее Минздрав Украины выпустил разъяснение касаемо процедуры получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Минздрав обнародовал инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.

На сегодня украинский "ковид-паспорт" признали несколько стран: Турция, Венгрия, Молдова, Грузия. Сам документ должен заработать в Украине с 1 июля.