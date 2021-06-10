Перша з Євросоюзу: Угорщина визнала українське COVID-свідоцтво

З цим документом повністю вакцинованих туристів з України обіцяють пускати в країну з 11 червня.

Угорщина стала першою країною-членом Євросоюзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

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Про це в четвер, 10 червня повідомив у своєму мікроблозі в Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна й Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю Петера Сіярта з успішним втіленням нашої домовленості", — написав глава зовнішньополітичного відомства.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Кулеби

Раніше МОЗ України випустило роз'яснення стосовно процедури отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Також МОЗ оприлюднило інструкцію, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.

На сьогодні український "ковід-паспорт" визнали кілька країн: Туреччина, Угорщина, Молдова, Грузія. Власне документ має запрацювати в Україні з 1 липня.