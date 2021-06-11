Дипсоветник Зеленского: "Северный поток – 2 не должен начать работу"

По словам Андрея Сибиги, сейчас Украина не рассматривает вариант, при котором трубопровод начнет функционировать.

Украина по-прежнему занимает позицию, согласно которой трубопровод "Северный поток – 2" не должен начать функционировать. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил Андрей Сибига – заместитель главы Офиса президента, ответственный за внешнюю политику.

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На вопрос журналиста о том, верит ли Сибига в то, что нашей стране удастся заблокировать достройку трубопровода на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что он достроен, дипсоветник президента ответил: "То, что окончательноне начало функционировать, – нельзя считать таковым".

По его словам, "Северный поток – 2" является серьезным вызовом для безопасности не только Украины, но и Европы.

"На сегодняшний день мы занимаем позицию, что этот "Поток" не быть введен в действие. Поэтому я не хотел бы говорить в этих вероятных категориях его введения в действие. Мы настаиваем на том, что я сказал, мы доводим эту позицию и исходим из этого", – отметил он.

Заместитель главы Офиса президента отметил, что Украина занимает твердую позицию в этом вопросе.

В Белом доме при этом сообщают, что канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Джо Байденом 15 июня, и одной из тем их диалога станет завершение строительства "Северного потока – 2".

Андрей Сибига был назначен на эту должность указом президента Владимира Зеленского №221/2021 от 31 мая 2021 года. До этого он занимал должность посла Украины в Турции.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объяснил причину отказа от санкций против строящей компании "Северный поток-2" и ее сотрудников. Отказ, по его словам, соответствует национальным интересам США. При этом Штаты намерены влиять на газопровод другими путями.

На данный момент готовность "Северного потока-2" оценивают в 95%.

Напомним, 19 мая об отказе от санкций против оператора "Северного потока-2" заявили в Германии. Речь идет о компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора. В то же время в США заявляли, что санкции — это не единственный способ влиять на "Северный поток-2".

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объяснял на страницах Фокуса, чем грозит Украине разрешенная немцами достройка "Северного потока-2".