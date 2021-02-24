Санкции – не единственный способ повлиять на "Северный поток – 2", – Белый дом

Пресс-секретарь президента США напомнила, что Байден считает этот проект "плохой идеей".

США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2" и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Санкции – только один из важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности", – заявила она.

Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект "плохой идеей".

Недавний доклад Госдепартамента США, представленный Конгрессу, о санкциях по "Северному потоку – 2" не является окончательным ответом Вашингтона, при необходимости последуют новые меры, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжим следить за ситуацией, оценивать ее, и если понадобятся дополнительные политические меры, мы без колебаний примем их", – подчеркнул он.

В докладе Госдеп указал в списке для возможных санкций российское судно "Фортуна" и его собственника, против которых и так уже действуют ограничительные меры, введенные при президенте Дональде Трампе. В докладе также перечислены организации, которые уже прекратили работу по "Северному потоку – 2".

"Сегодняшние санкции совершенно неадекватны", – заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Напомним, в январе Псаки говорила: "Президент все еще считает, что "Северный поток — 2" – это плохая сделка для Европы". Она отметила, что новая администрация проанализирует санкции относительно строительства газопровода, принятые прошлой администрацией США. "Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами".

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции заявил, что Запад стремится остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы Россия заплатила за "их геополитический проект на Украине".

По данным украинской разведки, Россия планирует запустить "Северный поток — 2" ко Дню России. Украина и Польша призывала Штаты не допустить завершение строительства "Северного потока — 2". Ранее в США заявляли, что "Северный поток — 2" является угрозой трансатлантической безопасности.

5 февраля 2021 года в немецком правительстве звучали мнения о том, что строительство необходимо приостановить для оценки будущего проекта. А позднее Bloomberg сообщал, что США отказались от идеи введения санкций против газопровода.