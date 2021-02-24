Санкції — не єдиний спосіб вплинути на "Північний потік-2", — Білий дім

Прес-секретарка президента США нагадала, що Байден вважає цей проект "поганою ідеєю".

США працюватимуть із союзниками і партнерами щодо ситуації довкола газопроводу "Північний потік-2" і не розглядають санкції як єдиний спосіб на неї вплинути. Про це на брифінгу сказала прес-секретарка президента США Джен Дженніфер Псакі.

"Санкції — тільки один із важливих інструментів для забезпечення енергетичної безпеки", — заявила вона.

Дженніфер Псакі нагадала, що президент США Джо Байден вважає цей проект "поганою ідеєю".

Нещодавня доповідь Держдепартаменту США, представлена Конгресу, про санкції проти "Північного потоку-2" не є остаточною відповіддю Вашингтона, за необхідності будуть нові заходи, заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми продовжимо стежити за ситуацією, оцінювати її, і якщо знадобляться додаткові політичні заходи, ми без вагань вживатимемо їх", — підкреслив він.

У доповіді Держдеп вказав у списку для можливих санкцій російське судно "Фортуна" та його власника, проти яких і так вже діють обмежувальні заходи, введені за президента Дональда Трампа. У доповіді також перераховані організації, які вже припинили роботу з "Північного потоку-2".

"Сьогоднішні санкції абсолютно неадекватні", — заявив член комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Майкл Мак-Кол.

Нагадаємо, у січні Дженніфер Псакі говорила: "Президент все ще вважає, що "Північний потік-2" — це погана угода для Європи". Вона зазначила, що нова адміністрація проаналізує санкції щодо будівництва газопроводу, ухвалені минулою адміністрацією США. "Ми знаємо, що попередня адміністрація вводила проти газопроводу нові санкції. Зараз ми проводимо огляд цих заходів і консультуємося з нашими європейськими партнерами".

Президент РФ Володимир Путін під час відеоконференції заявив, що Захід прагне зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", щоб Росія заплатила за "їхній геополітичний проект в Україні".

За даними української розвідки, Росія планує запустити "Північний потік-2" до Дня Росії. Україна та Польща закликала Штати не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Раніше в США заявляли, що "Північний потік-2" є загрозою трансатлантичної безпеки.

5 лютого 2021 року в німецькому уряді звучали думки про те, що будівництво необхідно припинити для оцінки майбутнього проекту. А пізніше Bloomberg повідомляв, що США відмовилися від ідеї введення санкцій проти газопроводу.