Дипрадник Зеленського: "Північний потік — 2 не повинен почати роботу"

За словами Андрія Сибіги, наразі Україна не розглядає варіант, за якого трубопровід почне функціонувати.

Україна, як і раніше, посідає позицію, згідно з якою трубопровід "Північний потік — 2" не повинен почати функціонувати. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив Андрій Сибіга — заступник голови Офісу президента, відповідальний за зовнішню політику.

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На запитання журналіста про те, чи вірить Сибіга в те, що нашій країні вдасться заблокувати добудову трубопроводу на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що він добудований, дипрадник президента відповів: "Те, що остаточно не почало функціонувати, — не можна вважати таким" .

За його словами, "Північний потік — 2" є серйозним викликом для безпеки не тільки України, але і Європи.

"На сьогодні ми посідаємо позицію, щоб цей "Потік" не був введений у дію. Тому я не хотів би говорити в цих ймовірних категоріях про його введення в дію. Ми наполягаємо на тому, що я сказав, ми доводимо цю позицію і виходимо з цього", — зазначив він.

Заступник голови Офісу президента зазначив, що Україна посідає тверду позицію в цьому питанні.

У Білому домі при цьому повідомляють, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Джо Байденом 15 червня, і однією з тем їхнього діалогу стане завершення будівництва "Північного потоку — 2".

Андрій Сибіга був призначений на цю посаду указом президента Володимира Зеленського №221/2021 від 31 травня 2021 року. До цього він обіймав посаду посла України в Туреччині.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив причину відмови від санкцій проти кампанії "Північний потік-2" та її співробітників. Відмова, за його словами, відповідає національним інтересам США. При цьому Штати мають намір впливати на газопровід іншими шляхами.

Наразі готовність "Північного потоку-2" оцінюють у 95%.

Нагадаємо, 19 травня про відмову від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" заявили в Німеччині. Йдеться про компанію Nord Stream 2 AG та її генерального директора. У той же час у США заявляли, що санкції — це не єдиний спосіб впливати на "Північний потік-2".

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснював на сторінках Фокуса, чим загрожує Україні дозволена німцями добудова "Північного потоку-2".