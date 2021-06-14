Второй год президентства Зеленского: главные успехи и провалы главы государства (фото)

Опрошенные респонденты поставили среднюю оценку деятельности главы государства на уровне 3,9 балла из 10 возможных.

Эксперты и журналисты в рамках опроса оценили деятельность президента Владимира Зеленского и назвали его главные успехи с провалами во время второго года каденции.

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Об этом говорится на сайте Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива.

В экспертом опросе "Вторая годовщина президента Зеленского: оценки экспертов и журналистов" участвовали 65 респондентов, которых опросили с 18 мая по 8 июня 2021 года.

Так, опрошенные эксперты и журналисты поставили среднюю оценку деятельности Владимира Зеленского на уровне 3,9 балла по 10-бальной шкале. Этот показатель лучше, чем за первый год президентства — 3,1 балла.

Главные успехи

Опрошенные респонденты главным успехом Владимира Зеленского в течение второго года президентства назвали закрытие пророссийских каналов и санкции против нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука — 81,3%. Программу "страна в смартфоне" и диджитализацию государственных услуг положительно оценили 46,9%. В ТОП-3 главных успехов также попала блокировка работы КСУ после решения об отмене ответственности за незаконное обогащение — 21,9%.

[ + – ] Главные успехи Зеленского Фото: dif.org.ua

Главные провалы

Опрошенные респонденты в большинстве недовольны кадровой политикой президента Владимира Зеленского — 62,5%. Такой же показатель по пункту "Провалы в политике нацбезопасности, срыв операции украинской разведки против России".

На третьем месте среди провалов они отметили отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией и коррупционные скандалы в окружении (дело Татарова) — 57,8%. Помимо этого, эксперты отнесли к главным провалам Владимира Зеленского за второй год президентства неудовлетворительное исполнение функций Главнокомандующего, несвоевременное обеспечение вакцинами от COVID-19 и ручное управление государственными процессами, и незаконное влияние на суды — 46,9%, 43,8% и 37,5% соответственно.

[ + – ] Главные провалы Зеленского Фото: dif.org.ua

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский потребовал от Байдена конкретики по получению ПДЧ НАТО. Он призвал США оказать экономическую помощь Украине и хотел бы услышать точные даты возможного получения Украиной ПДЧ для вступления в НАТО.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский хочет изменить условия сотрудничества с МВФ. По его словам, фонд не должен выдвигать Украине такие же требования, как и другим странам.