Другий рік президентства Зеленського: головні успіхи і провали глави держави (фото)

Опитані респонденти поставили середню оцінку діяльності глави держави на рівні 3,9 балів з 10 можливих.

Експерти і журналісти в рамках опитування оцінили діяльність президента Володимира Зеленського і назвали його головні успіхи з провалами під час другого року каденції.

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Про це йдеться на сайті Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

В експертному опитуванні "Друга річниця президента Зеленського: оцінки експертів і журналістів" брали участь 65 респондентів, яких опитали з 18 травня по 8 червня 2021 року.

Так, опитані експерти та журналісти поставили середню оцінку діяльності Володимира Зеленського на рівні 3,9 балів за 10-бальною шкалою. Цей показник кращий, ніж за перший рік президентства — 3,1 бали.

Головні успіхи

Опитані респонденти головним успіхом Володимира Зеленського протягом другого року президентства назвали закриття проросійських каналів і санкції проти нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука — 81,3%. Програму "країна в смартфоні" і діджиталізацію державних послуг позитивно оцінили 46,9%. У ТОП-3 головних успіхів також потрапило блокування роботи КСУ після рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення — 21,9%.

[ + – ] Головні успіхи Зеленського Фото: dif.org.ua

Головні провали

Опитані респонденти в більшості незадоволені кадровою політикою президента Володимира Зеленського — 62,5%. Такий же показник за пунктом "Провали в політиці нацбезпеки, зрив операції української розвідки проти Росії".

На третьому місці серед провалів вони відзначили відсутність прогресу в боротьбі з корупцією і корупційні скандали в оточенні (справа Татарова) — 57,8%. Крім цього, експерти віднесли до головних провалів Володимира Зеленського за другий рік президентства незадовільне виконання функцій Головнокомандувача, несвоєчасне забезпечення вакцинами від COVID-19 і ручне управління державними процесами, і незаконний вплив на суди — 46,9%, 43,8% і 37, 5% відповідно.

[ + – ] Головні провали Зеленського Фото: dif.org.ua

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський зажадав від Байдена конкретики щодо отримання ПДЧ НАТО. Він закликав США надати економічну допомогу Україні і хотів би почути точні дати можливого отримання Україною ПДЧ для вступу в НАТО.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський хоче змінити умови співпраці з МВФ. За його словами, фонд не повинен висувати Україні такі ж вимоги, як і іншим країнам.