Глава НАПК потребовал от правительства отменить решение о назначении Витренко

В "Нафтогазе" предписание НАПК назвали предвзятым и будут его оспаривать в суде.

Распоряжение о назначении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Об этом говорится в предписании Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое подписал 14 июня его председатель Александр Новиков.

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[ + – ] Александр Новиков

В документе отмечается, закон "О предотвращении коррупции" гласит, что после увольнения с публичной службы в течение года чиновник не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, когда работал на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего чиновника с организацией.

НАПК отмечает, что во время выполнения полномочий заместителя и и.о. Министра энергетики в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза Украины".

В предписании НАПК требуется:

отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение Правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины";

решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК как незаконного.

В "Нафтогазе" заявили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в суде.

"Смысл ограничений, изложенных в законе "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получение другой неправомерной выгоды. В то же время в случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган – правительство Украины", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также заявили, что НАПК действует избирательно, поскольку в 2017–2020 годах при назначениях ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных компаний агентство не видело никаких рисков и нарушений.

Отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого, добавили в "Нафтогазе".

Напомним, Кабмин, 28 апреля, по итогам собрания акционеров "Нафтогаза", признал неудовлетворительной работу руководства и набсовета за прошлый год. Тогда же он назначил на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Сначала пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" заявили о своей отставке с 14 мая. Но потом глава совета Клэр Споттисвуд сказала, что они готовы принять предложение правительства и подписать контракты о работе сроком на один год на условиях предыдущих контрактов.