Глава НАЗК вимагає від уряду скасувати рішення про призначення Вітренка

У "Нафтогазі" припис НАЗК назвали упередженим і будуть його оскаржувати в суді.

Розпорядження про призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка і контракт із ним повинні бути скасовані як незаконні. Про це йдеться в приписі Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК), який підписав 14 червня його голова Олександр Новіков.

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[ + – ] Олександр Новіков

У документі наголошується, закон "Про запобігання корупції" свідчить, що після звільнення з публічної служби протягом року чиновник не повинен брати участь в керівництві організаціями, на які він міг впливати, коли працював на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення.

Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього чиновника з організацією.

НАЗК зазначає, що під час виконання повноважень заступника і в. о. Міністра енергетики в період із 21 грудня 2020 до 28 квітня 2021 Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу України".

У приписі НАЗК потрібно:

скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренко головою правління НАК "Нафтогаз України";

вирішити питання про припинення терміну дії контракту з головою правління НАК як незаконного.

У "Нафтогазі" заявили, що припис НАЗК є упередженим і буде оскаржений у суді.

"Сенс обмежень, викладених у законі "Про запобігання корупції", полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права в розрахунку на подальше працевлаштування або отримання іншої неправомірної вигоди. У той же час у випадку з Вітренком рішення про призначення ухвалював колегіальний орган — уряд України", — йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" також заявили, що НАЗК діє вибірково, оскільки в 2017-2020 роках після призначення відповідальних співробітників міністерств у правління і наглядові ради державних компаній агентство не бачило ніяких ризиків і порушень.

Відсутність порушень норм закону під час укладання трудового контракту з Вітренком підтверджена висновком Інституту держави і права ім. Корецького, додали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, Кабмін, 28 квітня, за підсумками зборів акціонерів "Нафтогазу ", визнав незадовільною роботу керівництва та наглядової ради за минулий рік. Тоді ж він призначив на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Спочатку п'ять із шести членів наглядової ради "Нафтогазу" заявили про свою відставку з 14 травня. Але потім глава ради Клер Споттісвуд сказала, що вони готові прийняти пропозицію уряду та підписати контракти про роботу терміном на один рік на умовах попередніх контрактів.