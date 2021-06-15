"Нет русского языка, есть московский. Москва украла у нас название", - нардеп от ЕС Федина
Парламентарий уверена, что "не существует России", вместо нее есть "Московская Федерация", которая появилась на болотах.
Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила, русский язык является "московским", а сама Москва "своровала у Украины название". Об этом парламентарий сказала в комментарии представителю портала Шарий.нет.
"Московский язык является так называемым вашим русским языком, однако, если мы говорим об исторической справедливости, то Москва скоммуниздила у нас название", — отметила Федина.
Также она заявила, что Москва "украла у Украины историю" и пытается приобщиться к историческому наследию Киевской Руси.
"Нет России и какого-то там русского мира. Есть Московия и Московская Федерация, которая зародилась на болотах Москвы", — подчеркнула Федина.
Отметим, в январе София Федина обвинила Facebook в том, что его алгоритмы по ошибке заблокировали страницу не бота, а ее подруги и депутата Бориспольского райсовета. Нардеп от ЕС посоветовала основателю соцсети Марку Цукербергу "проверить своих сотрудников на предмет работы на Москву".
Летом 2020 года Федина опубликовала видеообращение, в котором призвала украинцев "выходить на акции против режима тишины на Донбассе".