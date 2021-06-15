"Немає російської мови, є московська. Москва вкрала у нас назву", — нардеп від ЄС Федина

Парламентарка упевнена, що "не існує Росії", замість неї є "Московська Федерація", яка з'явилася на болотах.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина заявила, російська мова є "московською", а сама Москва "поцупила в України назву". Про це парламентарка сказала в коментарі представнику порталу Шарій.нет.

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"Московська мова є так званою вашою російською мовою, однак, якщо ми говоримо про історичну справедливість, то Москва скомунідзила у нас назву", — зазначила Федина.

Також вона заявила, що Москва "вкрала в України історію" і намагається долучитися до історичної спадщини Київської Русі.

"Немає Росії і якогось там "русского мира". Є Московія і Московська Федерація, яка зародилася на болотах Москви", — підкреслила Федина.

Зазначимо, в січні Софія Федина звинуватила Facebook у тому, що його алгоритми помилково заблокували сторінки не бота, а її подруги і депутатки Бориспільської райради. Нардеп від ЄС порадила засновнику соцмережі Марку Цукербергу "перевірити своїх співробітників на предмет роботи на Москву".

Влітку 2020 року Федина опублікувала відеозвернення, в якому закликала українців "виходити на акції проти режиму тиші на Донбасі".