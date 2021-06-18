США рассмотрят возможность своего участия в урегулировании на Донбассе, – Нуланд

Одним из элементов восстановления суверенитета Украины на Донбассе в США видят предоставление региону "некоторой политической автономии".

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Женеве сам предложил США подключиться к Минскому процессу. Об этом замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала в интервью "Радио Свобода".

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"Вопрос теперь в том: президент Путин, прося США, чтобы они снова подключились (как в прошлом) к попыткам реализации Минских соглашений – действительно ли он серьезно настроен уйти с Донбасса?", – сказала она.

Нуланд подчеркнула, что Минские соглашения – это единственный письменный документ, в котором Путин заверил, что уйдет с Донбасса.

Она ожидает начала "серьезных и интенсивных консультаций с украинскими партнерами" о том, как они видят минские соглашения и как будут двигаться к их реализации.

"И тогда мы посмотрим есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными", – пояснила замгоссекретаря.

Нуланд не исключила и возможное присоединения США к "нормандскому формату", к чему настоятельно призывает Киев.

"Если мы сочтем, что действительно есть основания для того, чтобы принять участие и постараться реализовать Минские соглашения безопасным и подходящим для Украины образом, восстановив ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе в обмен на некоторую политическую автономию и добившись ухода России, – мы были бы готовы поработать над этим", – сказала она. Но США пока не уверены, что такие основания есть, проверять это они намерены "в ближайшие недели".

Отвечая на вопрос о Крымской платформе, Нуланд назвала ее очень важной инициативой Украины для повышения мирового внимания к Крыму.

"Думаю, США будут представлены на форуме на высоком уровне", – сказала она.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что он договорился с Путиным продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Минских договоренностей. "Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины", — подчеркнул Байден.

В конце мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, поэтому Украине необходимо найти новую платформу.