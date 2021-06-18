США розглянуть можливість своєї участі у врегулюванні на Донбасі, — Нуланд

Одним з елементів відновлення суверенітету України на Донбасі в США бачать надання регіону "деякої політичної автономії".

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Женеві сам запропонував США підключитися до Мінського процесу. Про це заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд сказала в інтервʼю "Радіо Свобода".

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"Питання тепер у тому: президент Путін, просячи США, щоб вони знову підключилися (як у минулому) до спроб реалізації Мінських угод — чи дійсно він серйозно налаштований піти з Донбасу?" — сказала вона.

Нуланд підкреслила, що Мінські угоди — це єдиний письмовий документ, у якому Путін запевнив, що піде з Донбасу.

Вона очікує початку "серйозних та інтенсивних консультацій з українськими партнерами" про те, як вони бачать мінські угоди і як будуть рухатися до їх реалізації.

"І тоді ми подивимося чи є потенційні підстави для нас бути задіяними", — пояснила заступниця держсекретаря.

Нуланд не заперечила і можливе приєднання США до "нормандського формату", до чого закликає Київ.

"Якщо ми будемо вважати, що дійсно є підстави для того, щоб взяти участь і постаратися реалізувати Мінські угоди безпечним і придатним для України чином, відновивши її суверенітет і територіальну цілісність на Донбасі в обмін на певну політичну автономію і домігшись відходу Росії, — ми були б готові попрацювати над цим", — сказала вона. Але США поки не впевнені, що такі підстави є, перевіряти це вони мають намір "у найближчі тижні".

Відповідаючи на питання про Кримську платформу, Нуланд назвала її дуже важливою ініціативою України для підвищення світової уваги до Криму.

"Думаю, США будуть представлені на форумі на високому рівні", — сказала вона.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що він домовився з Путіним продовжувати дипломатичні зусилля з врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Мінських домовленостей. "Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", — підкреслив Байден.

Наприкінці травня глава української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, тому Україні необхідно знайти нову платформу.