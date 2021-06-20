"Спасибо за воспитание и характер": Зеленский в честь Дня отца показал детские снимки (фото)

Президент подчеркнул, что главные слова своему родителю он говорит дома за рюмкой, когда мама не видит их мокрых глаз.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 июня, опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поздравил своего папу с Днем отца и показал архивные снимки со своего детства.

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"Стать отцом — это большое счастье. Быть отцом — это большая ответственность. Быть хорошим отцом — это большой труд", — написал Зеленский.

Президент отметил, что для него является большим счастьем быть сыном такого отца, подчеркнув, что тот является внимательным, заботливым родителем, защитником и другом. По словам Зеленского, его папа является для него примером для подражания, который мотивирует постоянно двигаться и работать.

"Я благодарю тебя за самое дорогое и самое ценное — за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца", — написал президент.

Зеленский также поблагодарил отца за то, что он умеет чувствовать, когда нужно поддержать, посоветовать или покритиковать, а когда — промолчать.

"И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, наедине, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз", — написал Зеленский.

В конце публикации президент пожелал своему отцу здоровья и призвал его беречь себя с мамой.

[ + – ] Владимир Зеленский в молодости Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Отметим, отцу президента — Александру Семеновичу Зеленскому — 73 года. Он является профессором и доктором технических наук, с 1995 года заведует кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Александр Зеленский является автором более 140 научных публикаций и соавтором 4 монографий.

Напомним, 8 июня Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил родной Кривой Рог. Тогда президент назвал этот город тем, "где всегда ждут родители".

Фокус также рассказывал, каким Зеленского запомнили учителя и что думали о его победе на президентских выборах соседи с земляками.