"Дякую за виховання і характер": Зеленський на честь Дня батька показав дитячі знімки (фото)

Президент підкреслив, що головні слова своєму батьку він говорить вдома за чаркою, коли мама не бачить їх мокрих очей.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 червня, опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, в якому привітав свого тата з Днем батька і показав архівні знімки зі свого дитинства.

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"Стати батьком — це велике щастя. Бути батьком — це велика відповідальність. Бути хорошим батьком — це велика праця", — написав Зеленський.

Президент зазначив, що для нього є великою щастям бути сином такого тата, підкресливши, що той є уважним, турботливим батьком, захисником і другом. За словами Зеленського, його тато є для нього прикладом для наслідування, який мотивує постійно рухатися і працювати.

"Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше — за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця", — написав президент.

Зеленський також подякував батьку за те, що він вміє відчувати, коли потрібно підтримати, порадити або покритикувати, а коли — промовчати.

"І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей", — написав Зеленський.

В кінці публікації президент побажав своєму батькові здоровʼя і закликав його берегти себе з мамою.

[ + – ] Володимир Зеленський у молодості Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Відзначимо, батькові президента — Олександру Семеновичу Зеленському — 73 роки. Він є професором і доктором технічних наук, з 1995 року завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту. Олександр Зеленський є автором понад 140 наукових публікацій і співавтором 4 монографій.

Нагадаємо, 8 червня Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідав рідний Кривий Ріг. Тоді президент назвав це місто тим, "де завжди чекають батьки".

Фокус також розповідав, яким Зеленського запамʼятали вчителя і що думали про його перемогу на президентських виборах сусіди з земляками.