"Черное море не было "российским озером": Данилов показал подарок капитана британского эсминца (фото)

Картину секретарю СНБО вручил 21 июня капитан британского эсминца "HMS Defender" Винс Оуэн во время захода корабля в порт Одессы.

Черное море никогда не было и не будет российским, как бы того ни желали в государстве-агрессоре Российской Федерации.

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Об этом заявил в соцсети Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

К сообщению политик прикрепил изображение карты, которую ему подарили в понедельник, 21 июня во время торжественного приема по случаю прибытия в одесский порт эсминца "HMS Defender" ВМФ Великобритании.

"Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта вещь еще раз напоминает о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору", – заявил Данилов.

[ + – ] Сообщение Алексея Данилова

Напомним, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море, по сути, превратилось в "озеро НАТО". Когда у него поинтересовались, каким образом НАТО может помешать превращению Черного моря в русское, он ответил: "Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО".

В ответ постпред РФ при Нато Александр Грушко заявил, что Россия не позволит превратить Черное море в "натовское озеро".

"Нельзя допустить превращения Черного моря в "русское озеро". Но в НАТО прекрасно понимают, что Черное море никогда не превратится в "натовское озеро", и мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления", – сказал он.