"Чорне море не було "російським озером": Данілов показав подарунок капітана британського есмінця (фото)

Картину секретарю РНБО вручив 21 червня капітан британського есмінця "HMS Defender" Вінс Оуен під час заходу корабля в порт Одеси.

Чорне море ніколи не було і не буде російським, як би того не бажали в державі-агресорі Російській Федерації.

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Про це заявив у соцмережі Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

До повідомлення політик прикріпив зображення карти, яку йому подарували в понеділок, 21 червня під час урочистого прийому з нагоди прибуття в одеський порт есмінця "HMS Defender" ВМФ Великобританії.

"Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця річ ще раз нагадує про те, що Чорне море ніколи не було і не повинно бути "російським озером", як би цього не хотілося сусідові-агресору", — заявив Данілов.

[ + – ] Повідомлення Олексія Данілова

Нагадаємо, міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що Чорне море, по суті, перетворилося в "озеро НАТО". Коли у нього поцікавилися, яким чином НАТО може перешкодити перетворенню Чорного моря в російське, він відповів: "Завдяки союзникам НАТО, Чорне море частково є і озером НАТО".

У відповідь постпред РФ при НАТО Олександр Грушко заявив, що Росія не дозволить перетворити Чорне море в "натівське озеро".

"Не можна допустити перетворення Чорного моря в "російське озеро". Але в НАТО прекрасно розуміють, що Чорне море ніколи не перетвориться в "натівське озеро", і ми зробимо всі необхідні заходи для того, щоб нейтралізувати можливі загрози і спроби силового тиску на Росію з південного напрямку", — сказав він.