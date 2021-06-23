"Встретили хлебом и солью": президент Грузии прибыла с официальным визитом в Украину (фото)

Грузинский лидер прилетела вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти.

Саломе Зурабишвили, которую после прибытия в Украину торжественно встречали в аэропорту, проведет официальные встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Рады Дмитрием Разумковым, говорится на официальном портале президента Грузии.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Украину в понедельник, 22 июня.

Украинские дипломаты приветствовали грузинского президента в аэропорту в национальных украинских традициях с хлебом и солью, а Саломе Зурабишвили для визита в нашу страну подобрала защитную маску в цвета украинского флага.

На сайте президента Грузии говорится, что 23 июня у нее запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским, а переговоры будут проходить очно и в расширенном составе.

"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Президент Грузии посетил Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации Президента, законодательной и исполнительной власти", — говорится в сообщении.

[ + – ] Саломе Зурабишвили в Украине Фото: president.gov.ge

[ + – ] Саломе Зурабишвили в Украине Фото: president.gov.ge

[ + – ] Саломе Зурабишвили в Украине Фото: president.gov.ge

В 11:00, как сообщает Офис президента, стартовала церемония встречи Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Глава украинского государства встретил ее у Мариинского дворца, после чего они отправились на переговоры.

На 12:40 у Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили запланирована встреча с представителями СМИ по итогам переговоров.

Ранее Фокус сообщал, что прошлый визит Саломе Зурабишвили в Украину был отменен. Визит в 2019 году не удалось согласовать из-за насыщенных рабочих графиков президента Украины Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Также Фокус рассказывал, что Саломе Зурабишвили предупредила о расколе между Грузией и Украиной. Весной 2020 года президент Грузии осудила возможное назначение Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам и напомнила, что экс-главу государства обвиняют в превышении полномочий и "серьезных коррупционных преступлениях".