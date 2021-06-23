"Зустріли хлібом і сіллю": президент Грузії прибула з офіційним візитом в Україну (фото)

Грузинська лідерка прилетіла разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади.

Саломе Зурабішвілі, яку після прибуття в Україну урочисто зустрічали в аеропорту, проведе офіційні зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Ради Дмитром Разумковим, йдеться на офіційному порталі президента Грузії.

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прилетіла в Україну в понеділок, 22 червня.

Українські дипломати привітали грузинського президента в аеропорту у національних українських традиціях з хлібом і сіллю, а Саломе Зурабішвілі для візиту в нашу країну підібрала захисну маску в кольорах українського прапора.

На сайті президента Грузії говориться, що 23 червня у неї запланована зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, а переговори будуть проходити очно і в розширеному складі.

"У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Президент Грузії відвідала Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники Адміністрації Президента, законодавчої і виконавчої влади", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Саломе Зурабішвілі в Україні Фото: president.gov.ge

[ + – ] Саломе Зурабішвілі в Україні Фото: president.gov.ge

[ + – ] Саломе Зурабішвілі в Україні Фото: president.gov.ge

Об 11:00, як повідомляє Офіс президента, стартувала церемонія зустрічі Володимира Зеленського і Саломе Зурабішвілі. Глава української держави зустрів її біля Маріїнського палацу, після чого вони вирушили на переговори.

На 12:40 у Володимира Зеленського та Саломе Зурабішвілі запланована зустріч з представниками ЗМІ за підсумками переговорів.

Раніше Фокус повідомляв, що минулий візит Саломе Зурабішвілі в Україні було скасовано. Візит у 2019 році не вдалося узгодити через насичені робочі графіки президента України Володимира Зеленського і Саломе Зурабішвілі.

Також Фокус розповідав, що Саломе Зурабішвілі попередила про розкол між Грузією і Україною. Навесні 2020 року президент Грузії засудила можливе призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ і нагадала, що ексглаву держави звинувачують у перевищенні повноважень і "серйозних корупційних злочинах".