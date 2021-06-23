В Харькове создадут музей Кернеса: "Эта фамилия — бренд города"

В честь Геннадия Кернеса горожанам предлагают также назвать одну из станций метро или парк Горького.

В Харькове собираются создать музей в честь бывшего мэра Геннадия Кернеса. Об этом сын покойного политика и депутат городского совета Кирилл Кернес рассказал в интервью Виктории Маренич, которое опубликовали в YouTube.

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По словам Кирилла, он хочет открыть музей вместе со своим братом Даниилом Приваловым, который сейчас живет в Киеве. Сыновья Геннадия Кернеса обсуждают основные моменты, подбирают здание и надеются рассказать подробности ко Дню города Харькова, который традиционно отмечают 23 августа. Кирилл подчеркнул, что сам инициирует процесс.

По его мнению, увековечить память мэра в Харькове могут не только при помощи музеев. Так при Геннадие Кернесе открыли несколько станций метро и реконструировали парк Горького — эти объекты в будущем могут назвать в его честь. Кирилл отметил, что такое решение должны принять жители города, а не чиновники.

"Отец своими делами сделал имя нашей семьи. Фамилия Кернес — это уже, наверное, бренд Харькова", — заявил сын Кернеса.

Ранее стало известно, что команда Геннадия Кернеса решила не убирать его имя из названия партии после смерти. Таким образом политическая сила до сих пор называется "Блок Кернеса "Успешный Харьков". Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов заявил, что партия продолжит политический курс покойного главы города.

Сотрудники отеля "Националь" предполагали, что будет создана комната-музей с кепками Геннадия Кернеса — здесь политик жил долгое время. Как выяснилось, супруга покойного градоначальника Оксана Гайсинская решила распустить персонал заведения из-за убыточности, а затем снести здание.

Писали также, что в городском совете Харькова повесили портрет Геннадия Кернеса. Картину разместили на втором этаже рядом с изображениями всех мэров города — прямо напротив приемной Игоря Терехова.