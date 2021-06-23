У Харкові створять музей Кернеса: "Це прізвище — бренд міста"

На честь Геннадія Кернеса містянам пропонують також назвати одну зі станцій метро або парк Горького.

У Харкові збираються створити музей на честь колишнього мера Геннадія Кернеса. Про це син покійного політика та депутат міської ради Кирило Кернес розповів в інтервʼю Вікторії Маренич, яке було опубліковане на YouTube.

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За словами Кирила, він хоче відкрити музей разом зі своїм братом Данилом Приваловим, який зараз живе в Києві. Сини Геннадія Кернеса обговорюють основні моменти, підбирають будівлю і сподіваються розповісти подробиці до Дня міста Харкова, який традиційно святкують 23 серпня. Кирило підкреслив, що сам ініціює процес.

На його думку, увічнити памʼять мера в Харкові можуть не тільки за допомогою музеїв. Так при Геннадії Кернесу відкрили кілька станцій метро та реконструювали парк Горького — ці обʼєкти в майбутньому можуть назвати на його честь. Кирило зазначив, що таке рішення повинні ухвалити жителі міста, а не чиновники.

"Батько своїми справами зробив імʼя нашої сімʼї. Прізвище Кернес — це вже, напевно, бренд Харкова", — заявив син Кернеса.

Раніше стало відомо, що команда Геннадія Кернеса вирішила не прибирати його імʼя з назви партії після смерті. Так політична сила досі називається "Блок Кернеса "Успішний Харків". Виконувач обовʼязків мера Ігор Терехов заявив, що партія продовжить політичний курс покійного глави міста.

Співробітники готелю "Національ" припускали, що буде створена кімната-музей з кепками Геннадія Кернеса — тут політик жив довгий час. Як зʼясувалося, дружина покійного градоначальника Оксана Гайсинська вирішила розпустити персонал закладу через збитковість, а потім знести будівлю.

Писали також, що в міській раді Харкова повісили портрет Геннадія Кернеса. Картину розмістили на другому поверсі поряд із зображеннями всіх мерів міста — прямо навпроти приймальні Ігоря Терехова.