"Если это разрушит государственность, значит ее не было", - Зеленский о борьбе с олигархами

Вынесение вопроса о статусе олигархов, утверждает он, вполне возможно. От этого "выиграют все, а деньги начнут работать на инвестиции, а не политику".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для 1+1 рассказал о перспективах проведения референдума об олигархах в стране.

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По его словам, если в Украине разрушится государственность из-за выноса вопроса о борьбе с олигархами на референдум, то это будет обозначать отсутствие государственности. Но на референдум он готов пойти, потому что от борьбы с олигархами выиграют все.

"Есть же принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Об выстрел в воздух — это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух — это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени. Выстрел в воздух — это шанс — станьте бизнесменами, выстрел в тело — это референдум", — говорит Зеленский.

Он добавил, что когда в Украине не станет олигархов, крупные бизнесмены будут тратить деньги не на политику, а на инвестиции. А от того их средства будут защищаться государством, при чем от любой страны, потому что их деньги находятся в Украине.

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Напомним, 4 июня Зеленский заявлял, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Согласно нынешнему законопроекту, олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

Фокус разбирался, почему противостояние Зеленского с олигархами — это огромный риск не только для них, но и для самого президента и всей Украины.