"Якщо це зруйнує державність, значить, її не було", — Зеленський про боротьбу з олігархами

Винесення питання про статус олігархів, стверджує він, цілком можливе. Від цього "виграють усі, а гроші почнуть працювати на інвестиції, а не політику".

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для 1 + 1 розповів про перспективи проведення референдуму про олігархів у країні.

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За його словами, якщо в Україні зруйнується державність через винесення питання про боротьбу з олігархами на референдум, то це буде означати, що її і не було. Але на референдум він готовий піти, тому що від боротьби з олігархами виграють усі.

"Є ж принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл у повітря, а потім у тіло. Про постріл у повітря — це законопроект. Я вважаю, постріл у повітря — це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як у старій Європі, у нас немає часу. Постріл у повітря — це шанс — станьте бізнесменами, постріл у тіло — це референдум", — говорить Зеленський.

Він додав, що коли в Україні не стане олігархів, великі бізнесмени будуть витрачати гроші не на політику, а на інвестиції. А від того їхні кошти будуть захищатися державою, при чому від будь-якої країни, тому що їхні гроші в Україні.

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Нагадаємо, 4 червня Зеленський заявляв, що питання про статус олігархів буде винесено на референдум. Згідно з нинішнім законопроектом, олігархом є людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

Фокус розбирався, чому протистояння Зеленського з олігархами — це величезний ризик не тільки для них, але і для самого президента і всієї України.